Reporting for 2019-12-19: CFM INDOSUEZWEALTH (trading sul Euronext Access Paris market under the ticker MLCFM, con un ISIN di MC0010000826) aperto a 830.0, raggiungendo un massimo di 830.0 e un minimo di 830.0 prima chiusura al prezzo di 830.0. C’era un volume totale di 65.0 e un fatturato di 53950.0. Abbiamo visto un indice di distribuzione cumulativa di 0.0, un volume in equilibrio di -55.0, un flusso di denaro chaikin di -0.02 e un indice di forza di -1890.0. È interessante anche il fatto che esistesse un punteggio di movimento di 20.31, un andamento del prezzo in volume di -4.01 e un indice di volume negativo di 1106.25.

C’era un intervallo reale medio di 36.41, bande di bolinger di 905.96, una banda bollinger superiore di 776.04, banda di bollinger inferiore di 841.0, un indicatore di bollinger high band di 0.0, indicatore di low band bollinger di 0.0, un canale centrale di keltner di 841.33, banda alta canale keltner di 842.33, canale keltner a banda bassa di 840.33, un indicatore canale keltner a banda alta di 0.0 e un indicatore canale keltner a banda bassa di 0.0. C’era una banda alta del canale donchiano di 885.0, una banda bassa del canale donchiano di 800.0, un indicatore di banda alta del canale donchiano di 0.0 e un indicatore di banda bassa del canale donchiano di 0.0.

Abbiamo visto una Moving Average Convergence Divergence (MACD) di 1.64, un segnale MACD di 1.68, una differenza MACD di -0.04, un indicatore EMA (Exponential Moving Average) veloce di 844.3, un indicatore EMA (Exponential Moving Average) lento di 842.66, un indice di movimento direzionale medio (ADX) di nan, un ADX positivo di nan, un ADX negativo di nan, un positivo Vortex Indicator (VI) di 1.0, un VI negativo di 1.0, una differenza di vortice di tendenza di 0.0, una trix di 0.52, un indice di massa (MI) di 4.73, un indice del canale delle merci (CCI) di -29.51, un oscillatore dei prezzi compromesso (DPO) di 0.0, un KST Oscillator (KST) di -0.0 e un KST Oscillator (segnale KST) di -17.9 (lasciando una differenza KST di 17.9). Abbiamo anche trovato un punteggio Ichimoku di 842.5, un punteggio Ichimoku B di 842.5, un trend visivo Ichimoku A di 826.5, un trend visivo Ichimoku B di 826.5, un Aroon Indicator (AI) di 16.0 e un indicatore AI giù di 4.0. Ciò ha lasciato una differenza di 12.0.

Abbiamo trovato un Relative Strength Index (RSI) di 53.68, un Money Flow Index (MFI) di 10.03, un True Strength Index (TSI) di -12.72, un oscillatore finale di 45.7, un oscillatore stocastico di 35.29, un segnale di oscillatore stocastico di 75.87, un punteggio Williams% R di -64.71 e un oscillatore impressionante di 0.0.

C’era un rendimento giornaliero di -6.21, un log giornaliero di ritorno di -6.42 e un rendimento cumulativo di 3.75.